Gli rubano 5 alveari: «Spero che le api vi riempiano di punture»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - In azione sabato notte anche la banda delle arnie. Il secondo colpo in poche settimane, questa volta a Pianello di Ostra. Ad darne notizia, dopo aver contattato i carabinieri per segnalare il furto, l’apicoltore tramite una comunicazione social. «Vorrei informare gli apicoltori di zona che ho subito un furto di cinque alveari, dove sono stati presi tutti i favi con le api e lasciate lì le cassette vuote. Spero – ha aggiunto rivolto ai ladri - che vi abbiano riempito di punture». Lo scorso 6 aprile era stato denunciato sempre ai militari della Compagnia dei carabinieri di Senigallia il furto di 25 arnie da un terreno in Strada della Torre a Montignano. Non episodi isolati perché dei precedenti si sono verificati anche nel fabrianese di recente. Diverse quindi le bande in azione in città e nell’hinterland.