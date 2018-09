Ruba portafoglio a un altro turista sotto l'ombrellone: pensionato finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Ruba il portafoglio ad un turista tedesco in spiaggia e, dopo un inseguimento, viene acciuffato dalla polizia. Il ladro è un pensionato di 77enne, residente a Bologna. Il turista tedesco stava dormendo sul lettino quando ad un tratto il 77enne si è avvicinato, ha infilato la mano nel borsello ed è poi fuggito con il portafoglio. Un vicino di ombrellone si è accorto. Ha urlato per avvisare la vittima che nel frattempo si è svegliata. Qualcuno ha chiamato la polizia ed è scattata la caccia al ladro che si è conclusa ad alcuni metri di distanza. L’anziano ha avuto una reazione strana, come se non fosse completamente lucido. Solo successivamente la polizia ha appreso, da un controllo approfondito, che era in cura presso i servizi psichiatrici della sua città e aveva un tutore che è stato quindi informato. E' stato denunciato.