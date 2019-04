Ruba biancheria e cuscini ​ma le immagini delle spycam lo incastrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Incastrato dalle telecamere il ladro fuggito da un negozio lungo la Statale di Cesano con alcuni cuscini per il divano e biancheria per la casa. Indagini lampo. I filmati interni ed esterni hanno infatti permesso alla polizia di riconoscere l’autore. Si trattava di una loro vecchia conoscenza dedita ai furti. I poliziotti, dopo aver ricevuto la segnalazione dal titolare del negozio, che lo aveva visto scappare con la refurtiva, sono andati a trovarlo a casa dove hanno recuperato anche la merce sottratta all’esercente, per un ammontare di circa 100 euro. E’ stata poi restituita. L’uomo, residente a Senigallia, è stato denunciato per furto aggravato.