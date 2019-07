Ruba 200 euro all'anziana â€‹con la "solita" truffa dello specchietto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Anziana raggirata in via Bari con la tecnica dello specchietto. La vittima è una 85enne che ha consegnato 200 euro ad un automobilista, che ha finto di aver riportato danni allo specchietto per colpa di una sua manovra maldestra. E’ accaduto ieri mattina.La pensionata è stata trovata sotto choc da alcuni passanti che l’hanno portata nel vicino Commissariato per sporgere denuncia. Purtroppo ricorda poco. Solo che a bordo di una utilitaria scura c’erano due uomini, una donna ed un bambino. Pochi dettagli per cercare di risalire agli autori. Si è resa conto poco dopo di essere stata raggirata. In un primo momento si è preoccupata e temeva di essere davvero responsabile del danno.