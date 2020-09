Alla Rotonda la presentazione del libro “Kolja. Una storia familiare”

SENIGALLIA - Giovedì 3 settembre 2020 alle 21.30, nell’ambito degli eventi culturali organizzati dal Comune di Senigallia con associazioni ed imprese del territorio per l’estate 2020, si svolgerà alla Rotonda a Mare la presentazione del libro “Kolja. Una storia familiare” con la scrittrice Giulia Corsalini. Dialogherà con l’autrice Andrea Bacianini.

Prosegue con questa presentazione ‘Le Marche tra le righe’, la rassegna che la Libreria Iobook dedica ogni anno agli autori ed alla letteratura marchigiana: attraverso il racconto degli scrittori marchigiani si cercherà di conoscere un po’ più di noi stessi, della nostra identità, della nostra memoria, dei nostri luoghi. Guidati dalla narrazione degli autori si scopriranno elementi difficili da penetrare e percepire, ma sicuramente presenti nel racconto. Affidarsi alla letteratura per raccontare piccole e grandi storie, per descrivere l’animo umano, ma anche il territorio, la natura, gli usi, i costumi e il carattere di una regione da scoprire nella sua molteplicità.

Un’estate, nella casa di un paese sul mare, una coppia separata da anni ospita tre bambini ucraini: sono Nataša e i fratelli Kolja e Katja, approdati in Italia dal loro orfanotrofio per trascorrere delle “vacanze di risanamento”. Natalia e Marcello si trovano cosí a tentare di rimettere insieme i pezzi del loro rapporto compromesso, per affrontare un’esperienza che si dimostra fin da subito spiazzante: cosa si aspettano da questi bambini estranei, difficili da decifrare e già segnati dalla vita? E cosa possono dar loro, quale illusione di concordia e fiducia, se sono i primi a non orientarsi piú nelle loro esistenze bloccate e deluse? Alla fine di una stagione divisa per tutti tra tenerezza e spaesamento, ogni cosa sembra tornare come prima, ma con un nuovo carico di dubbi e aspettative sospese: i bambini nel loro lontano orfanotrofio, Marcello ripiegato sui suoi studi latini, Natalia riassorbita dal suo temperamento ombroso. Fino a quando, durante il conflitto scoppiato in Ucraina, si perdono le tracce dell’irrequieto, fragile Kolja; e per la coppia la ricerca del bambino si allarga a interrogativi divenuti impellenti sulla responsabilità, sul senso dell’essere genitori e sulla difficile – possibile? – costruzione di una famiglia irregolare, che raccolga in sé il delicato equilibrio di cinque destini incerti e intrecciati.

Giulia Corsalini vive a Recanati. Docente e autrice di saggi di critica letteraria, nel 2018 ha pubblicato con nottetempo il suo fortunato romanzo d’esordio “La lettrice di Čechov”, che ha vinto nel 2019 il Premio letterario internazionale Mondello, il SuperMondello, il Premio Gli Asini e il Premio nazionale di narrativa Bergamo.

In ottemperanza alle misure anti-covid i posti sono limitati, la PRENOTAZIONE anche per gli eventi gratuiti è obbligatoria da effettuarsi su www.vivaticket.it o presso il Teatro La Fenice venerdì e sabato dalle 17 alle 20 o direttamente sul luogo dell'evento.

