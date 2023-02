SENIGALLIA - Il villaggio di Coldiretti anticiperà la festa della Rotonda, che sarà la regina dell’estate per i suoi 90 anni. Il 18 luglio è una data da segnare anche se ancora il Comune sta lavorando all’evento. Dal 14 al 16 luglio, intanto, Senigallia ospiterà il villaggio di Coldiretti. «E’ un evento nazionale che si è svolto al Circo Massimo di Roma per intenderci – annuncia il sindaco Massimo Olivetti – e siamo onorati del fatto che Coldiretti abbia scelto Senigallia. Non sarà questa la festa della Rotonda ma un evento che andrà ad arricchire il fine settimana a ridosso dell’iniziativa, che ancora stiamo definendo».

La storia



La Rotonda è stata riaperta dopo il lungo restauro il 15 luglio 2006 con Fred Bongusto come padrino, per celebrare la rinascita anche se, la vera inaugurazione del 1933, come ha accertato l’Amministrazione comunale, avvenne il 18 luglio. Data spoilerata ieri dal consigliere comunale Marcello Liverani sui social, dove ha illustrato anche il logo dei festeggiamenti per i 90 anni della Rotonda. «E’ presto per annunciare date – aggiunge il primo cittadino – perché ancora stiamo definendo i dettagli. A noi risulta che l’inaugurazione sia stata il 18 luglio 1933 ma ancora ci sono diversi aspetti da valutare, ci stiamo lavorando. Di sicuro un evento come il 90esimo non potrà limitarsi ad una sola giornata ma abbiamo intenzione di coinvolgere la Rotonda tutta l’estate anche per poterla tenere aperta di più. Sarà la vera protagonista».

Il sindaco, di rientro dalla Bit di Milano, ha invitato i tour operator a venire a Senigallia. «Ho avuto modo di confrontarmi anche con quelli americani che spero vengano a visitare la nostra Rotonda – prosegue Olivetti -, stiamo pensando anche ad una mostra che racconti la sua storia, ad uno spettacolo pirotecnico, ad un evento musicale.



Di certo al momento c’è solo che a ridosso della ricorrenza avremo già due grandi eventi. Dal 15 luglio XMasters e dal 14 luglio il villaggio di Coldiretti». Oggi ci sarà il sopralluogo per definire la location. «Siamo orgogliosi che Coldiretti abbia scelto Senigallia come unica tappa nelle Marche per il suo primo villaggio estivo – interviene Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente -. Finora le tappe erano state solo città di grandi dimensioni come Milano, Roma, Bari, Palermo e, subito dopo Senigallia, ci sarà Venezia. Una tre giorni che ci farà toccare con mano i primati dell’agricoltura italiana. Ci saranno esponenti istituzionali che parleranno di ambiente sostenibilità e salute.

La location probabilmente sarà dalla Rotonda al lungofiume poi piazza del Duca fino poi a piazza Garibaldi. Tre giorni di Made in Italy e di km 0».

Svelati anche i nove giorni con gli sport d’azione sulla spiaggia di velluto, dal 15 al 23 luglio, con gli XMasters. Non più Deejay XMasters perché la radio partner dell’evento è diventata Radio 105. «Benvenuta Radio 105 – l’annuncio sui social dello staff -, benvenuta nel nostro mondo fatto di sport, musica e natura ad alta frequenza». L’evento sportivo che tutta Italia invidia a Senigallia sarà, intanto, in versione invernale con la winter edition a Moena dal 2 al 5 marzo.