Rotonda chiusa, bella e impossibile: i turisti restano fuori e protestano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Bella e impossibile. La Rotonda a mare, troppo spesso chiusa, continua ad attirare l’attenzione dei turisti che, dopo averla ammirata da fuori, vorrebbero visitarla più spesso anche dentro. Da giugno sarà aperta tutti i pomeriggi e le sere fino ad agosto. Nel periodo di bassa stagione bisogna invece approfittare di altri eventi, organizzati al suo interno, per poterla visitare. Questo ieri pomeriggio è stato possibile farlo perché ospitava un’iniziativa in occasione della giornata mondiale della salute. Quando non ci sono convegni o altre manifestazioni però rimane chiusa. L’essere poco accessibile l’ha portata ad ottenere anche in questi primi mesi del 2018 un punteggio di 4 su 5 nelle recensioni su TripAdvisor. Quel punto in meno che non le ha fatto prendere il massimo è riconducibile al fatto che sia poco sfruttata. Eppure dal 2017 è venuto meno anche il vincolo imposto dalla Comunità Europea che, concedendo i fondi per il restyling ultimato nel 2006, aveva previsto una gestione esclusivamente pubblica per i successivi dieci anni, fino al 2016 quindi.Il Comune sta ancora lavorando al bando che prevede la gestione privata del punto bar e ristoro. Ciò consentirà di tenere sempre aperta la Rotonda, facendo entrare chiunque senza l’obbligo della consumazione e con la possibilità per il Comune di organizzare eventi. Insomma un giusto compromesso tra pubblico e privato, dove quest’ultimo andrebbe a compensare la spesa che l’ente deve sostenere per le hostess da garantire all’ingresso quando rimane aperta. Un luogo così prestigioso non può infatti restare incustodito quando accessibile. Da chiuso ci pensa il sistema d’allarme a tenere alla larga i malintenzionati.Intanto ecco cosa pensano i turisti che su TripAdvisor hanno lasciato una recensione sulla Rotonda. «Una struttura tanto semplice quanto bella – il commento lasciato venerdì -. La Rotonda sul mare è un edificio storico d’Italia. Potrebbe essere sfruttato un po’ di più ma per un momento romantico è molto indicata in estate». Un turista da Chieti scrive: «Dopo aver pranzato abbiamo passeggiato per il lungomare e visto dal di fuori la Rotonda. Niente di che, se non la struttura sul mare».