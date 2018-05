Si rompe il femore a 86 anni, servono 4 giorni per l’intervento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Quattro giorni di attesa per una 86enne con una frattura scomposta al femore e intanto per le sale operatorie ingolfate, il direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale ha chiesto ed ottenuto rinforzi. Indispensabili per mantenere gli standard qualitativi con la possibilità di sedute aggiuntive fino a settembre, così da contenere le liste d’attesa degli interventi chirurgici programmati e assicurare il mantenimento degli attuali livelli assistenziali.Chieste 2 sedute pomeridiane settimanali, con due medici ciascuna, per un totale di 440 ore.«Tenuto conto che tale richiesta è determinata dalla necessità di coprire con due unità mediche la continuità assistenziale diurna - dichiara nella determina che ha esaudito la richiesta il dottore Massimo Esposito, direttore del supporto area politiche del personale dell’Area Vasta 2 -, tenendo presente la disponibilità di alcune unità mediche afferenti alla Chirurgia Generale ad effettuare ore aggiuntive, si ritiene necessario l’acquisto di 88 sedute da 5 ore di attività aggiuntiva».Ieri mattina è stata operata l’anziana al femore. «È arrivata al pronto soccorso venerdì pomeriggio – racconta la figlia – non è stata operata subito perché non urgente ma neanche il sabato perché c’era un ortopedico solo, poi la domenica festa per tutti e siamo stati informati che sarebbe stata operata il lunedì. Tutti sanno che per ridare un po’ di autonomia e dignità ad una persona anziana bisogna intervenire presto, gli studi dicono entro 24 - 48 ore. Invece nonostante il digiuno, l’attesa, l’agitazione il lunedì pomeriggio si rimanda l’intervento, perché l’anestesista doveva dedicarsi a delle urgenze. A nessuno viene in mente che l’urgenza può arrivare e l’intervento programmato può saltare?». La signora finalmente ieri è stata operata.