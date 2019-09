Si rompe la condotta idrica: il lungomare trasformato in una piscina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Si rompe una conduttura idrica: il lungomare Leonardo Da Vinci di Senigallia si trasforma in una piscina.I Vigili del fuoco sono intervenuti prima dell'alba, intorno alle ore 05:15, a Senigallia sul lungomare Da Vinci per la rottura di una conduttura principale di acqua. I vigili del fuoco hanno utilizzato una moto pompa per aspirare l'acqua che aveva allagato anche un locale commerciale ed alcuni seminterrati.Sono attualmente in corso i lavori di ripristino della tubazione.