SENIGALLIA - È morto sabato, colto da un malore, Romano Giacinti il benzinaio di Borgo Molino. Aveva 71 anni. Molti li aveva trascorsi a lavorare nel distributore di carburante di via Giordano Bruno, vicino al Bar Paola che ancora frequentava. Da circa un anno era andato in pensione. Il suo lavoro l’aveva portato a conoscere molte persone con cui era a contatto quotidianamente e nel fine settimana, appreso della sua scomparsa, in molti gli hanno dedicato un pensiero, stringendosi intorno alla famiglia.

Trovandosi l’impianto a poca distanza dall’Arceviese e dal casello dell’autostrada, era frequentato anche da automobilisti di passaggio, molti anche dall’entroterra dove era molto conosciuto. Un sorriso, un garbo e una disponibilità che nessuno dimenticherà mai. C’era chi attraversava la città per fare benzina da lui, solo per salutarlo e fare un pieno anche della sua contagiosa allegria. Una sua battuta era in grado di riempire di positività e ottimismo una giornata storta.

«Era un amico per tutti – lo ricorda Massimo Volpini -, era un ragazzo sempre disponibile, molto ironico, ricordo le risate, tutti gli scherzi, fatti al distributore con i soliti amici. Molto professionale nel suo lavoro, ora sarà difficile credere che non ci sia più, le sue battute in dialetto senigalliese, la sua risata, la sigaretta, il suo modo di camminare. Ho pensato che fosse uno dei soliti scherzi che ci facevamo. Ciao Romano». Tutto vero, purtroppo. Sabato mattina si è accasciato dentro casa, all’improvviso. La moglie ha subito chiamato il 118 ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Romano Giacinti lascia la moglie Anna Rita, la figlia Giorgia, la sorella Giampaola, il cognato Mario, le cognate Filomena e Elide e le nipoti Tania, Monica, Michela, Marianna, Emanuela e Francesca. I funerali si terranno oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale del Portone.