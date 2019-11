Rocca Roveresca di Senigallia, una pietra precipita da un torrione: momenti di paura

SENIGALLIA - Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri nel parterre della Rocca Roveresca dove una pietra è caduta da un torrione. Per fortuna nessuno si è fatto male perché è finita nel prato ma un passante ha subito allertato i vigili del fuoco, nel timore che potessero caderne altri. Sul posto è subito intervenuta la squadra di Senigallia che ha verificato tutti i torrioni partendo da quello da cui si era verificato il cedimento. A cadere è stata una sorta di mensola che funge da sostegno decorativo del torrione. Dopo un approfondito controllo i vigili del fuoco hanno ritenuto che non vi fosse alcun pericolo per la pubblica incolumità. Non hanno infatti trovato altre parti pericolanti che avrebbero potuto cedere.

Non è stato quindi necessario transennare l’area e nemmeno vietare il passaggio dei pedoni. I pompieri, prima di rientrare alla base, hanno però contattato la proprietà per chiedere un intervento urgente e capillare. Tramite un cestello, che consentirà di verificare bene le facciate esterne, un’impresa incaricata dalla proprietà dovrà effettuare in tempi brevi un controllo minuzioso.

La verifica richiesta verrà eseguita nell’arco di pochi giorni come assicurato alla squadra dei vigili del fuoco intervenuta prima che riprendesse la strada verso il distaccamento. Oltre a rappresentare uno dei simboli di Senigallia, la Rocca Roveresca si trova in un punto di grande passaggio. Chi dal centro storico deve raggiungere la stazione o viceversa transita nel parterre. Sono presenti inoltre anche un giardino e delle panchine dove spesso la gente si ferma. C’è quindi da garantire anche la pubblica incolumità oltre ad assicurarsi che un monumento così importante per la città sia ben conservato e non rischi di perdere pezzi come accaduto ieri. Sicuramente in maniera accidentale si è staccata quella pietra, come hanno appurato i vigili del fuoco, anche se c’è da capire come abbia fatto dopo così tanti anni a cedere.

