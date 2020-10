SENIGALLIA - Passeggiata in bicicletta per le vie di Senigallia questa mattina per il commissario tecnico della nazionale di calcio Roberto Mancini. Tra una partita di Champione League e una di Europa League anche un po' di relax. Ecco il ct della nazionale azzurra nella foto in piazza Saffi insieme al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marcello Liverani.

Ultimo aggiornamento: 18:31