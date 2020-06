Ritrovo di calciatori sulla spiaggia di velluto: giovani ma anche grandi firme

SENIGALLIA - Ritrovo tra calciatori sulla spiaggia di velluto, dove non sono passati inosservati Alessandro Matri ed Andrea Lazzari insieme al senigalliese Alessandro Tomassini, che ha giocato prima nell’Ancona poi nella Jesina. Lo corso weekend aveva scelto Senigallia per trascorrere le vacanze il cantante Bugo. Passerella di vip in questo inizio d’estate. © RIPRODUZIONE RISERVATA