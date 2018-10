Rissa tra bande ai giardini per il controllo dello spaccio di droga

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Rissa tra bande ai giardini Morandi per la contesa della piazza di spaccio accanto alla stazione. Ad avere la peggio due pakistani finiti in ospedale, con prognosi di 25 giorni l’uno e 5 l’altro. Ad aggredirli un gruppo formato da nigeriani, gambiani e senegalesi. Tra loro c’era anche il 25enne nigeriano arrestato lo scorso 24 settembre dalla polizia per spaccio. Clandestino, già arrestato nei mesi precedenti, era stato rimesso in libertà tornando però a spacciare. Giovedì sera intorno alle 21 il gruppo di africani avrebbe poco gradito la presenza di alcuni pakistani trovati nei giardini.L’invito di andarsene non ha avuto seguito e, dopo i toni accesi, sono passati alle mani. La polizia è dovuta intervenire con diversi mezzi e uomini per riportare la calma. Due le ambulanze per soccorrere i feriti. Sono stati portati entrambi in ospedale in codice verde ma per uno di loro la prognosi è stata poi di 25 giorni. La polizia è in attesa delle querele dei feriti per rintracciare tutti i responsabili.