Senigallia, il fiume Misa fa paura: «Salite ai piani alti». Chiuse due strade, centro commerciale, supermercati e ufficio postale

SENIGALLIA - «Salite ai piani alti». È l'esortazione della protezione civile di Senigallia dopo una notte di apprensione per il fiume Misa che continua a salire a causa della pioggia incessante che continua a cadere da ieri e con il Centro di accoglienza in via Cellini aperto per le persone che non avevano la possibilità di mettersi in sicurezza.

Attualmente il Comune ha disposto la chiusura dello Stradone Misa e della strada che collega Bettolelle a Brugnetto.Chiusi in via precauzionale il Centro commerciale Conad in via Abbagnano, il supermercto MD, il Sì con te e Amico Market. Chiuso fino alle 10 anche l'ufficio postale di via Fratelli Bandiera e il Distretto Sanitario di Via Campo Boario.

«Il picco della piena attraverserà il centro città presumibilmente verso le 9 - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Senigallia - . Il fiume continua a salire, le pattuglie delle forze di polizia, della protezione civile e i volontari stanno avvisando la cittadinanza».

La situazione negli altri Comuni

Il Comune di Trecastelli ha chiuso in via precauzionale l'ultimo tratto di via Vallisce al confine con il comune di Corinaldo: «Sta proseguendo l'attività di monitoraggio dei fiumi e dei fossi del territorio comunale.

La pioggia cade con regolare continuità e consente, seppur lentamente, il deflusso dell'acqua.

Il livello del fiume Nevola, seppur in aumento, non presenta criticità. In via precauzionale è stata disposta la chiusura dell'ultimo tratto di Via Vallisce al confine con il comune di Corinaldo».