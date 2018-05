Rischi sul pontile Le travi di acciaio a protezione alla Rotonda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Protezioni di acciaio sono state posizionate sotto il pontile della Rotonda, per evitare che qualcuno possa transitare. Sono stati affissi anche dei cartelli che vietano il transito fatta eccezione per l’unico passaggio rimasto aperto, dove è stato creato un controsoffitto rinforzato. Nei mesi scorsi, nella parte sottostante la passerella che conduce alla Rotonda, si sono verificati distacchi di intonaco che hanno indotto il Comune a prendere provvedimenti, mettendo del nastro rosso e bianco per delimitare i passaggi.Ciò nonostante la gente continuava a passare rimuovendo il nastro e mettendo a repentaglio la propria incolumità nel caso qualche pezzo di intonaco si fosse staccato proprio durante il transito. I rinforzi, che nessuno potrà rimuovere, sono stati posizionati nel tratto che attraversa la spiaggia. In vista della stagione sono inoltre più eleganti rispetto al nastro. Nello specchio d’acqua che circonda la Rotonda è vietata la balneazione per via dei vortici che si creano portando a fondo i bagnanti. In questo caso i motivi per non passarci sono doppi.Il Comune sta valutando l’intervento e cercando le risorse, il pontile non ha problemi di natura strutturale e non rischia di cedere. I distacchi, avvenuti in passato, riguardavano solo l’intonaco nella parte sottostante. L’invito a non transitare è stato rinnovato tramite cartelli affissi su entrambi i lati. L’intervento, come già annunciato nei mesi scorsi dal Comune, verrà eseguito dopo l’estate. L’ente ha chiesto anche una perizia.