Tampona un'auto e scappa dal luogo dell'incidente, rintracciata a Senigallia l'automobilista pirata

SENIGALLIA - Ha tamponato un'auto mentre usciva dalla Complanare ed ha approfittato della buona fede dell'automobilista urtata per allontanarsi dal luogo dell'incidente senza fornire le proprie generalità. Così ieri pomeriggio un’automobilista senigalliese di 49 anni ha denunciato alla Polizia locale di Senigallia di essere stata vittima di un incidente e che una signora, a bordo di una Fiat Panda, si era inizialmente fermata per verificare i danni. Il tempo di decidere di spostarsi in una via adiacente per la constatazione amichevole, che la responsabile dell'incidente si è allontanata alla chetichella.

Tampona un'auto e poi si dilegua, rintracciata l'automobilista

La conducente tamponata ricordava alcuni numeri della targa, la marca e il modello del veicolo che aveva provocato l’incidente. La Polizia locale dunque è riuscita a risalire all'identità dell'automobilista, una senigalliese anche lei di 49 anni.

La Polizia locale ricorda che: «Chiunque non si fermi, in caso di incidente con danno alle sole cose comunque ricollegabile al suo comportamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 302 a 1.208 euro. Se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Mentre chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni».