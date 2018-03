Rimossi rami pericolanti vicino al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia presso l’ospedale cittadino per alberi pericolanti. I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala intervenuta dalla sede centrale di Ancona, hanno rimosso diversi rami pericolanti che potevano cadere sulla via sottostante. Non si lamentano danni a persona e cose.