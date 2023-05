SENIGALLIA - E’ caccia ad un giovane che sabato pomeriggio si è divertito a rigare alcune auto in sosta nei parcheggi del centro storico. Una testimone l’ha fotografato e ha pubblicato sui social la fotografia sia sua che dell’amico che era con lui anche se quest’ultimo non ha preso parte all’atto vandalico.

Non è chiaro ancora quante macchine siano state rigate. Del caso si stanno occupando i carabinieri, subito informati dalla testimone. Chi dovesse aver notato la macchina rigata può quindi rivolgersi ai militari. Secondo quanto riferito dalla testimone il vandalo, che sembra dalla foto un giovane, si divertiva a passare tra i veicoli in sosta per rigarli con qualcosa che aveva in mano.

Gesto gratuito



L’amico passeggiava di fianco a lui. Sono stati rivisti poco più tardi camminare lungo il Corso 2 Giugno, dove sembra quindi siano andati a farsi un giro. Un gesto del tutto gratuito il suo senza un’apparente motivazione. Assurdo e inspiegabile.

Proprio come quello avvenuto venerdì mattina in via Ugo Bassi, tra la Statale e il lungomare, dove due ragazze, molto giovani, hanno danneggiato una catena stradale per poi tornare indietro, prenderne i pezzi, e andarsene. Sono state immortalate dalle telecamere di una casa. In entrambi gli episodi i vandali hanno un volto e presto avranno anche un nome.