Riecco Uliassi: riapertura il 3 aprile: «Anche a cena, il pranzo non basta»

SENIGALLIA - Catia e Mauro Uliassi tornano a dirigere la loro cucina di mare che dal 3 aprile i clienti potranno di nuovo gustare. Ieri lo chef tre stelle Michelin e la sorella, direttrice di sala, hanno fissato una data, fiduciosi nella prossima stagione turistica. «In questa giornata così bella e quasi primaverile – la comunicazione ieri sui social - vi annunciamo che il 3 aprile riapriremo il ristorante (salvo controindicazioni). Per il primo mese, vista la situazione in continua evoluzione, le prenotazioni saranno esclusivamente telefoniche o tramite questa mail: catia@uliassi.it ».



Facendo i conti con il Covid, che difficilmente sarà sparito del tutto per aprile, Mauro Uliassi e la sua brigata tornano al lavoro con tutte le precauzioni del caso e in totale sicurezza per se stessi e per la clientela. «Di solito l’apertura è sempre stata nell’ultimo weekend di marzo – racconta Mauro Uliassi –, quest’anno siamo abbastanza in linea rispetto al 2020, quando avevamo aperto a metà giugno. Inizialmente avevamo deciso di aspettare maggio poi abbiamo anticipato. Se potremo riaprire riapriremo, se non si potrà aspetteremo indicazioni ma nel frattempo una data l’abbiamo fissata».



Continua Uliassi: «Abbiamo deciso di ripartire quasi come al solito perché le informazioni, seppure generiche, parlano di una zona gialla dove si potrebbe lavorare anche con la cena fino alle 22. Ci auguriamo che sia così perché il pranzo da solo non è sufficiente». Dalla prossima settimana quindi i tecnici, tra idraulici, falegnami e imbianchini, torneranno al lavoro al ristorante Uliassi cucina di mare, sulla spiaggia di fianco alla banchina di levante. «Servirà del tempo per preparare tutto – aggiunge Uliassi – il ristorante in spiaggia è un po’ come la barca, ha bisogno di continue manutenzioni, di essere rimesso in piedi, curato, verniciato e dalla prossima settimana partiranno i lavori per preparare tutto, così da essere pronti per il 3 aprile». Ottimista di natura, Uliassi confida molto nella stagione estiva, sulla scia di quella dello scorso anno che, nonostante il Covid, ha portato molta gente permettendo al settore della ristorazione di lavorare bene. «Mi aspetto un’estate in linea con quella dello scorso anno – dichiara lo chef -, che è stata buona, al di sopra delle aspettative vista la situazione. La nostra fortuna è anche quella di vivere in una regione intermedia, di medio tragitto».



«La costa adriatica - conclude Uliassi - tra la Romagna e le Marche ne ha giovato, perché tanti italiani non sono andati all’estero e nemmeno al sud fermandosi prima, avendo quindi l’occasione di conoscere il nostro territorio. Potrebbe accadere anche quest’anno. Nella sfortuna della pandemia tanta gente, che magari non sarebbe venuta, potrebbe farlo o potrebbe tornare dopo essersi trovata bene lo scorso anno». Dopo la chiusura anticipata del 6 novembre scorso, è tempo quindi di riaprire.

