«Ridacci i soldi». Pestato un ragazzo. Due contro uno gli spaccano il naso

SENIGALLIA - Aggredito fuori dalla discoteca da due ragazzi per poche decine di euro. Soldi chiesti in prestito e non restituiti e per quel debito non onorato gli hanno rotto il naso. Due contro uno. Ragazzi che avrebbero dovuto trascorrere una serata in allegria ma sono arrivati alle mani per motivi futili. Il tempestivo intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse. Quella che all’apparenza poteva sembrare una rissa come tante, di tre persone coinvolte si tratta, in realtà si è rivelata un’aggressione.