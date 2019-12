Ricoverato un bambino di 2 anni: si affaccia l’influenza e fa già paura

SENIGALLIA - Febbre alta per un bambino di 22 mesi, ricoverato e tenuto in osservazione. Venerdì sera i genitori, preoccupati per la temperatura che aveva superato i 39 gradi, hanno deciso di portare il piccolo in ospedale. Inizialmente sembrava una normale influenza ma la temperatura continuava a salire. Superati i 39 gradi è scattato l’allarme e hanno deciso di farlo visitare. Il bambino è stato immediatamente ricoverato nel reparto di Pediatria. È stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per escludere altre patologie. Si tratta solo di influenza. Il bambino resta ricoverato anche perché la febbre, pur essendosi abbassata, non passa. Vista l’età, non ha ancora due anni, i medici hanno preferito tenerlo sotto controllo in ospedale piuttosto che rimandarlo a casa.

LEGGI ANCHE:

Picchia il figlio della compagna di 7 anni e accusa un altro bimbo: la scoperta al pronto soccorso

Si registrano quindi i primi casi di influenza di stagione proprio mentre prosegue la campagna di vaccinazione che terminerà nella giornata di martedì, ultimo giorno dell’anno. Nell’Area Vasta 2, di cui fa parte anche Senigallia, lo scorso il 28 ottobre è cominciata la campagna antinfluenzale. Su tutto il territorio sono state distribuite oltre 82mila dosi di vaccino. Fino a martedì i vaccini saranno quindi gratuitamente disponibili presso gli ambulatori dei medici di medicina generale che parteciperanno alla campagna stagionale e presso gli ambulatori del servizio vaccinale dell’Asur – Area Vasta 2.

Il locale Dipartimento di prevenzione ha aderito al sistema di sorveglianza Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità, che consentirà di monitorare l’andamento della stagione influenzale. Sono 17 i medici sentinella impegnati nella rilevazione settimanale dei casi di sospetta influenza osservati tra i loro assistiti in tutta l’Area Vasta. «La vaccinazione è gratuita per tutti gli anziani che abbiano superato i 65 anni di età – ricorda la dottoressa Daniela Cimini, direttore dell’unità operativa complessa Igiene e sanità Pubblica Prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive dell’Area Vasta 2 -. Sono inoltre vaccinati gratuitamente i soggetti affetti da malattie e condizioni che mettono a rischio di sviluppare severe complicanze come, ad esempio, malattie croniche dell’apparato respiratorio o cardiocircolatorio, diabete mellito, tumori».

Altre categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata sono gli stessi operatori sanitari, i familiari a stretto contatto con i soggetti appartenenti alle categorie a rischio, le donne in gravidanza, i ricoverati in strutture di lungodegenza e i donatori di sangue. Ultimi giorni quindi per vaccinarsi. «L’ultima stagione influenzale ha registrato il suo picco nel corso della quinta settimana del 2019 – ricorda la dottoressa Cimini – dal 28 gennaio al 3 febbraio, con oltre 70.000 casi nella provincia di Ancona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA