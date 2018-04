Ricoverato in Rianimazione un giovane di 25 anni con la polmonite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un 25enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione martedì pomeriggio per una polmonite. Il giovane senigalliese da diversi giorni stava male. Sembrava un’influenza che non ne voleva proprio saperne di andarsene. Poi invece all’ultimo controllo il verdetto: polmonite. Il giovane è stato subito trasferito in Rianimazione e nel corso della notte è stato sedato. È stato collegato ad un macchinario che lo aiuterà a respirare fino a quando il peggio non sarà passato. Per liberargli i polmoni i medici hanno dovuto aspirare il liquido dalla schiena. Un’operazione particolarmente fastidiosa che li ha indotti appunto a sedare il ragazzo per evitare che sentisse dolore e si agitasse. Nel corso della giornata di ieri le sue condizioni sono migliorate e i medici sono fiduciosi per la sua ripresa. L’intervento notturno ha sortito quindi i risultati sperati. La preoccupazione ha lasciato spazio all’ottimismo ieri perché le cure stanno facendo effetto.