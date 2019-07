Ricoverato per meningite virale: è il quinto caso in sole due settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Salgono a cinque i casi di meningite virale registrati in città nelle ultime due settimane. Tutti giovani che si sono presentati al pronto soccorso con gli stessi sintomi. L’ultimo è stato ricoverato lunedì. Una febbre non eccessivamente elevata, che in un primo momento lasciava ritenere si trattasse di una banale influenza.Poi emicranie sempre più forti, tanto da dover ricorrere alle cure mediche per contrastarle. Per tutti la diagnosi è arrivata dopo un passaggio al pronto soccorso dove il personale, scrupoloso, ha approfondito le cause. Spesso infatti né la Tac né i raggi evidenziano il problema ed è necessario un prelievo spinale. Proprio come aveva raccontato al Corriere Adriatico un dei quattro ragazzi, dimessi la settimana scorsa, per mettere in guardia altri giovani dal non sottovalutare i sintomi. Guarire si può dalla meningite virale che è meno aggressiva della batterica. Con dieci giorni di cure a base di flebo si può debellare. La virale, contrariamente alla batterica, non è contagiosa e ha permesso quindi ai cinque giovani di essere ricoverati insieme ad altri pazienti. Niente isolamento. A provocarla potrebbe essere stato un insetto, simile ad un moscerino.