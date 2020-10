SENIGALLIA - «Riapriremo quando questo governo di incapaci ci permetterà di farlo». Recita così uno dei cartelli affissi ieri fuori dal ristorante “Locanda dei Casta” sul lungomare Mameli nel primo giorno di chiusura. Non un solo cartello ma tre tutti uguali con cui il titolare ha tappezzato le vetrate. Come sfondo ha scelto il colore giallo in modo tale che si notassero bene passando davanti. Li ha ordinati in tipografia per fare un lavoro preciso. Dovendo lavorare mezza giornata ha preferito quindi chiudere del tutto l’attività in attesa di tempi migliori.

«Ho deciso di chiudere il ristorante di Senigallia fino a quando il governo non ci farà riaprire la sera - spiega Luciano Castagna, titolare dell’attività – dirottando però i clienti del pranzo, qualora ce ne fossero, nell’altro ristorante che ho a Fano e che ho deciso di tenere aperto. È il mio modo per manifestare il malcontento della nostra categoria di fronte ai provvedimenti presi da chi ci governa». Alle condizioni date, non potendo lavorare la sera, tenere aperte due attività sarebbe stato troppo impegnativo e poco conveniente, così il ristoratore ha deciso di chiuderne una sola. Tra le due ha optato per continuare a mantenere operativa quella di Fano, chiudendo il ristorante di Senigallia che si trova sul lungomare di ponente poco frequentato in questo periodo. A Senigallia ha affisso anche un altro cartello con il numero di telefono da chiamare per prenotare un posto al ristorante di Fano.

