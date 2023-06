SENIGALLIA Riapre oggi La Buga sul lungomare Alighieri, lo storico locale dove Mimma e Lidio per quasi 40 anni hanno sfornato panini fino a tarda notte. Uno dei più iconici della vita notturna dove si accedeva passando da un tunnel. Sarà in chiave moderna La Buga dal Bomber, questo il nuovo nome dato al locale da Andrea Nobili, con un passato da cestista e attuale gestore dei Bagni Flaviana 87 proprio di fronte. «Il nome ha fatto la storia quindi non si poteva cambiare – racconta il titolare Andrea Nobili –, ho aggiunto il soprannome con cui sono conosciuto. Ci sarà una continuità ma con qualche aggiornamento».



L’offerta



Riprende Nobili: «Panini fino all’alba non ci saranno ma fino a tarda sera e poi inizieremo la mattina. Ci saranno anche taglieri di salumi e formaggi, un angolo di prodotti della mia zona, io sono di Rieti e qualcosa arriverà da Amatrice e poi quattro linee di birre di qualità». Per l’occasione oggi sarà presente Roberto Parodi, biersommelier. Non sarà un’inaugurazione ma una serata evento su prenotazione dalle 20.30. La nuova veste de La Buga dal Bomber avrà, a breve, anche un dehors esterno e si potrà mangiare e bere dalla mattina alla sera. Tutto il giorno insomma.



La new entry



Grande novità anche in centro storico dove è in arrivo la bakery di Pandefrà, confermata anche nel 2023 con i tre pani del Gambero Rosso, tra i migliori pani e panettieri d’Italia. Tra i suoi clienti anche lo chef pluristellato Mauro Uliassi. «Finalmente apriamo una bakery con caffetteria – racconta Francesca Casci Ceccacci, titolare –, un negozio per vendere i nostri prodotti e dove farli assaggiare, si potrà anche fare colazione».

Sarà in via Gherardi vicino a piazza Simoncelli, dove un tempo c’era un negozio di scarpe. La sede di via Copernico, dove tutto ha avuto inizio nel laboratorio artigianale, resterà ma l’attività si andrà ad espandere con questo nuovo spazio, che ospiterà anche le numerose realtà con cui Pandefrà collabora. Un’avventura avviata nel 2018, quella di Pandefrà, che in pochi anni è diventata un punto di riferimento nazionale per la cura che viene messa nella panificazione con prodotti locali, lavorati a mano. Ancora non c’è una data per l’inaugurazione ma aprirà in estate.

Lavori in corso anche nella vicina Buona pizza di piazza Simoncelli, che arriva al posto di OutOf che si è trasferito ad Ancona, e nell’ex Bar Italia che diventerà Gustò. Una pizzeria già avviata a Trecastelli, che si fa in due con una nuova sede a Senigallia, in uno storico locale venduto dopo l’alluvione. Un centro storico sempre più a misura degli amanti del buon cibo, che la città ha da offrire in abbondanza.