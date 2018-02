In Rianimazione per colpa dell’influenza: i pazienti sono stazionari, rimane l’allerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sono costantemente monitorati e sono stazionari i quattro casi più gravi degli otto pazienti ricoverati per le conseguenze dell’influenza hanno contratto il ceppo H1N1. Un codice che, se digitato in un qualsiasi motore di ricerca sul web, si identifica come influenza suina. Più problematica del ceppo B, contratto da altri 3 mentre per l’ottavo ancora non è stato definito e gli accertamenti sono in corso.Dal servizio sanitario però invitano a non chiamarla influenza suina, termine che genera allarmismo, e non sempre risulta veritiero. L’Azienda sanitaria si è attivata per gli otto casi, mettendo a disposizione le strutture dell’intera Area vasta 2, non solo il presidio ospedaliero cittadino e, laddove necessario, prevedendo un ricovero fuori regione come accaduto a due pazienti trasferiti a Monza e Bologna per effettuare una terapia più invasiva, per chi risulta refrattario ai normali trattamenti. Nelle Marche però non viene eseguita.I primi ricoveri, non gravi, avvenuti tra fine dicembre e gennaio, sono stati nel frattempo risolti, altri invece sono ancora sotto monitoraggio, l’ultimo dei giorni scorsi. Due sono i pazienti ricoverati in Rianimazione per le conseguenze dell’influenza. Da questa casistica che riguarda quindi gli ultimi due mesi, con un’impennata nell’ultimo periodo, emerge evidente come le conseguenze più gravi siano state riscontrate in tutti i casi, tranne uno, in persone che non avevano effettuato il vaccino antinfluenzale, risultato salvavita per un anziano. È stato lo stesso ricoverato ma il suo decorso non desta preoccupazione proprio perché l’immunità acquisita ne ha attenuato le conseguenze.Senza vaccino avrebbe potuto riportare infatti complicazioni molto più pericolose di quelle che si sono verificate. La situazione resta sotto controllo anche per i pazienti che sono ancora ricoverati, tenuti sotto stretta osservazione per monitorare l’evolversi del quadro clinico. Il freddo di questi giorni ha costretto molti senigalliesi a letto con febbre alta.