Retata anti ambulanti abusivi: sequestri e maxi multe per 15mila euro

SENIGALLIA - Multe per 15mila euro e migliaia di articoli sequestrati dalla polizia locale ieri mattina nel corso di un blitz in spiaggia, rientrante nel progetto “Spiagge Sicure 2018”. Durante l’operazione sono stati individuati tre extracomunitari che effettuavano la vendita di prodotti di bigiotteria, teli di arredo ed accessori di abbigliamento, camminando tra gli ombrelloni, senza essere in possesso dei necessari titoli per l’esercizio dell’attività di commercio. Nei confronti dei tre venditori non autorizzati, tutti cittadini extracomunitari, sono state accertate altrettante infrazioni per commercio abusivo in area demaniale marittima, ognuna contestata con una sanzione da 5.000 euro. Sequestrati invece 470 articoli di bigiotteria, 175 accessori di abbigliamento e 19 teli copriletto. Nel corso del servizio la polizia locale ha rinvenuto inoltre un ingente quantitativo di merce abbandonata lungo la spiaggia dagli abusivi in fuga.