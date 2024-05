SENIGALLIA Entro il 31 maggio l’associazione interculturale Le Rondini dovrà lasciare l’ex Collegio Pio IX di piazza Garibaldi e, non sapendo dove andare, la responsabile lancia un appello. La Onlus aveva a disposizione circa duecento metri quadrati nello storico palazzo comunale, sede anche del Comando della polizia locale, dove dovranno iniziare i lavori di restauro. «Abbiamo già dovuto spostare l’ufficio perché il 1° aprile dello scorso anno sono caduti pezzi di intonaco – racconta Anna Del Moro, responsabile dell’associazione Le Rondini –, abbiamo quindi lasciato tutti i mobili e il materiale lì, riducendo l’attività».

Le attività

Si tratta di una Onlus che dal 2012 organizza corsi di aggregazione per bambini e adolescenti in collaborazione con i servizi sociali. La sede per ottenere i contributi deve essere accreditata dalla Regione e avere dei requisiti come, ad esempio, due bagni distinti per maschi e femmine, fruibili per i portatori di handicap. Rischiano così di perdere l’accreditamento lasciando i locali di piazza Garibaldi. «È arrivata una lettera a tutte le associazioni perché entro il 31 maggio dobbiamo liberare gli spazi – prosegue – non saranno fiscali con la data, ci hanno detto, ma comunque dobbiamo andarcene. Non sappiamo dove mettere tutto il materiale, rischiamo di dover buttare via tutto per poi ricomprarlo quando troveremo una sede idonea. Siamo una Onlus non abbiamo fondi nostri. Ci serve uno spazio di almeno cento metri quadrati, ma non possiamo permetterci un affitto».

L’apprensione

Se qualcuno volesse accogliere l’appello, potrebbe contribuire a salvare un’associazione molto attiva nel sociale per aiutare bambini e adolescenti. Fornisce un servizio per tante famiglie immigrate e italiane con problemi economici e sociali. «I tempi per liberare l’edificio li andremo a prorogare ma, al massimo a fine agosto, dovrà essere libero perché dobbiamo rispettare la roadmap che i fondi del Pnrr ci impongono – interviene il sindaco Massimo Olivetti -, mi rendo conto del disagio ma, al momento, non abbiamo spazi disponibili altrove. C’è una grande richiesta da parte delle associazioni. Si tratta, comunque, di una situazione provvisoria perché, terminati i lavori, avranno a disposizione più spazio che potrà ospitare anche altre associazioni». Ci saranno i locali che attualmente occupa il Comando della polizia locale, che verrà trasferito. In più l’ultimo piano, oggi inutilizzato, verrà in parte destinato a residenze per anziani e la restante parte sempre alle associazioni. Terminati i lavori di restauro l’ex Collegio Pio IX diventerà la casa delle associazioni di volontariato.