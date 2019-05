I residenti avvisano chi â€‹vuole parcheggiare: «Occhio, qui rigano le auto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Cartelli al Vivere Verde affissi dai residenti per informare che le automobili vengono rigate. Sono comparsi in via Bramante e in via del Molinello. Qualcuno li ha affissi ai tronchi degli alberi con la scritta “Attenzione qui rigano le auto”. Negli ultimi giorni si sono verificati vari episodi nel quartiere dove spesso le auto in sosta vengono prese di mira. I residenti esausti hanno deciso di informare la gente di passaggio che lascia la macchina per brevi pause. Lì vicino su via Bramante c’è infatti un bocciodromo, i campi da tennis, un asilo. La strada sfocia poi su via del Molinello all’altezza del tennistavolo. Girando per le vie vari veicoli presentano delle righe sulla carrozzeria. I proprietari nemmeno riparano il danno il più delle volte, certi che poi verrebbe rifatto.