Residence Pieralisi, danni alla fontana. Siepi e fioriere utilizzati come cestini del rifiuti

SENIGALLIA - La fontana della piazza interna al residence Pieralisi danneggiata dal popolo della notte, che continua ad utilizzare siepi e fioriere come cestini dell’immondizia nonostante ripetuti richiami. Si tratta di una piazza del Comune tenuta però sporca, segnalano i residenti, se non fosse per le pulizie che fanno svolgere almeno nel weekend loro privatamente. «Intanto il sabato e la domenica paghiamo a nostre spese una persona che venga a pulire tutta l’area esterna – segnalano i residenti –, il più delle volte la mattina presto quando arrivano devono aspettare che gli ubriachi se ne vadano per poter iniziare a pulire. Nelle altre giornate chiediamo che il Comune, visto che la piazza è pubblica, provveda a liberare le fioriere e le piante perché i ragazzi ci infilano i bicchieri come fossero cestini dei rifiuti».

Ogni tanto qualche residente si infila un guanto e provvede a rimuoverle. Qualche volta vengono utilizzate anche come bagno pubblico. Per quanto riguarda i problemi legati alla sicurezza invece sono stati superati, rispetto alle passate stagioni. «Paghiamo la vigilanza nel weekend che monitora ciò che accade – proseguono i residenti – grossi problemi per fortuna non ne abbiamo avuti». Ci sono giornate però scoperte. La situazione di incuria, a partire dalla fontana che chiedono di sistemare perché oltretutto anche pericolosa, permane sul versante della pulizia. Con l’apertura tra poche settimane anche della villa Pieralisi, in fase di restyling, tutti si augurano possa tornare a splendere anche la piazzetta interna che si affaccia sul lungomare Alighieri e da cui si accede per raggiungere l’antica dimora estiva della famiglia Pieralisi di Jesi, che in passato ha ospitato anche Virna Lisi nelle sue trasferte al mare.

