Il re del gelato Paolo Brunelli cerca personale, l'ennesimo annuncio su Facebook

SENIGALLIA - Paolo Brunelli cerca personale. Mercoledì ha messo un annuncio su Facebook, che fa seguito ad altri tre. Per chi è del settore dovrebbe essere un onore lavorare alla corte del re del gelato, che è in buona compagnia perché, nei mesi scorsi, anche lo chef pluristellato Moreno Cedroni aveva reclutato personale con questa modalità. La crisi occupazionale, che quest’anno come non mai sta investendo il settore dei bar e della ristorazione, non risparmia nessuno compresi gli artisti pluripremiati come loro.

A gennaio Paolo Brunelli cercava personale per il punto vendita del centro storico, in via Carducci, annunciando a marzo le selezioni per la stagione estiva 2022.



Aveva bisogno di due responsabili del punto vendita e banconista con esperienza, per lavoro su turni, anche serali. A marzo nuovo appello per banconisti. «Cosa stiamo cercando? Persone entusiaste che ci affianchino dietro il bancone di via Carducci, che abbiano attitudine, voglia di crescere, acquisire competenze e nel mentre sorridere e gioire insieme a noi. Abbiamo tantissime idee e abbiamo bisogno anche di voi per poterle realizzare». Ad aprile altro annuncio per due banconisti, specificando contratto a tempo indeterminato. Mercoledì ennesimo appello sempre per lavorare al banco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA