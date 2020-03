Rapine e spaccio di stupefacenti: finisce in manette il terrore delle prostitute

SENIGALLIA - Si sono aperte lunedì le porte del carcere per un rapinatore e spacciatore, che dovrà scontare due anni e due mesi a Montacuto. Si tratta di un 27enne senigalliese che tra il 2012 e il 2014 si era reso responsabile dei reati, che avevano visto coinvolti anche alcuni suoi amici. In particolare per le prostitute prese di mira per rapinarle. In tutto tre episodi avvenuti tra maggio e luglio 2012, di cui solo i due avvenuti nel mese estivo erano stati contestati proprio a lui. In quel periodo infatti risiedeva fuori città con la famiglia e in estate era tornato a Senigallia per trascorrere le vacanze.

Dopo otto anni quasi da quei fatti, che avevano sconvolto la quiete cittadina, è stato condannato in via definitiva. Lunedì pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto, hanno arrestato il giovane in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Il 27enne senigalliese è stato condannato per tre reati commessi a Senigallia tra il 2012 e il 2014. Si tratta di un episodio di rapina e uno di tentata rapina, entrambi commessi nel mese di luglio del 2012 in concorso non essendo il solo responsabile, ai danni di due prostitute. Il terzo episodio invece riguarda il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nell’estate del 2014, quando il giovane era stato trovato in possesso di diversi tipi di droghe e del materiale per il confezionamento.

