SENIGALLIA - I poliziotti della Squadra Mobile dorica, nel pomeriggio di ieri, hanno rintracciato ed arrestato, in un cantiere edile della periferia senigalliese, un cittadino italiano di origini maghrebine di 32 anni, pluripregiudicato, per scontare una condanna definitiva di anni 2, mesi 3 e giorni 26 di carcere.

Rapina, droga e danneggiamenti

La pena comminata è da ricondurre ad un provvedimento di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Ancona, successivamente alla sentenza della Corte d’Appello di Ancona del maggio 2022, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2023, per i reati di rapina, danneggiamento, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e tentata estorsione commessi negli anni 2008/2021 ad Ancona.

L’arrestato, infatti, è stato raggiunto inizialmente da provvedimento di cumulo emesso in data 23.03.2023 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia relativo alla pena di anni uno, mesi undici e giorni ventinove di reclusione per rapina, danneggiamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (fatti commessi negli anni 2008/2014) e, successivamente, dal provvedimento di cumulo emesso in data 29.08.2023 dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, a causa di una ulteriore condanna per tentata estorsione commessa nell'anno 2021.

La rapina a 16 anni

Nell’aprile del 2008, ancora 16enne, l’uomo veniva arrestato in flagranza, insieme ad un complice, essendosi resi rei, unitamente ad altri soggetti poi datisi alla fuga, della rapina in danno del titolare e due dipendenti di un esercizio pubblico ubicato in questa via Carducci. Le tre vittime venivano aggredite e rapinate dal gruppo di giovani poiché si erano rifiutati di vendere loro alcolici, in ottemperanza alle fasce orarie per la vendita degli stessi disposte dal Comune di Ancona.

Il telefono rubato, poi l'estorsione

Nell’ottobre del 2014 veniva arrestato in questo capoluogo, anche in questo caso insieme ad un complice, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, nel gennaio 2021, gli investigatori di questa Squadra Mobile arrestavano l’uomo per tentata estorsione, in quanto, dopo essersi impossessato del telefono della vittima, richiedeva in cambio della sua restituzione la somma di 200 euro e, dopo aver concordato con la stessa vittima il luogo dell'incontro per lo scambio telefono/denaro, si presentava in questa piazza Salvo D'acquisto, ove al momento dello scambio veniva bloccato ed arrestato dagli operatori.

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno catturato l’uomo a Senigallia e, espletate le formalità di rito, l’hanno poi condotto presso il carcere di Ancona-Montacuto per l’espiazione della pena residua”.