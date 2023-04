SENIGALLIA - Blitz dei ladri a Montignano e Castelleone di Suasa dove sono state svaligiate quattro abitazioni e in due casi il furto è andato a segno, seppure con bottini non ingenti. Giovedì sera si sono intrufolati in tre villette a schiera di via Villanova a Montignano. Sono stati i proprietari, rientrando a casa, ad accorgersi che qualcuno li aveva preceduti. In tutti i casi erano state forzate le finestre e, una volta dentro, i ladri avevano messo tutto a soqquadro.

Subito sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia per effettuare un sopralluogo. Da quanto emerso solo in due villette erano stati asportati degli averi. I bottini ancora non sono stati quantificati ma non sarebbero ingenti. I furti sono avvenuti tra le 18 e le 20, fascia oraria in cui le tre villette a schiera prese di mira erano rimaste incustodite perché i proprietari erano usciti. Venerdì sera un nuovo episodio a Castelleone di Suasa dove i ladri sono entrati ma senza trovare beni di valore da rubare. Anche in questo caso sono stati chiamati i carabinieri, che si sono subito recati sul posto.

Serve massima attenzione

Le forze dell’ordine raccomandano di prestare una maggiore attenzione in questi giorni di festa, che sono sempre quelli maggiormente presi di mira dai malintenzionati, che approfittano dell’assenza dei proprietari per entrare in azione. Importante, quindi, assicurarsi di aver chiuso bene porte e finestre e per chi è provvisto di un sistema d’allarme mai dimenticarsi di inserirlo. Spesso infatti accade che non venga azionato, facilitando l’accesso ai malviventi. Quando invece scatta la sirena sono soliti scappare in fretta. Resta importante anche la collaborazione dei cittadini nel caso dovessero notare persone o veicoli sospetti. Gli ultimi furti in ordine di tempo erano avvenuti una decina di giorni fa a Scapezzano e prima ancora alle Saline, zona Mandriola e Strada del Cavallo. Non si tratta però degli stessi topi d’appartamento perché tra giovedì e venerdì hanno atteso che i proprietari uscissero mentre nei precedenti episodi hanno tentato, riuscendoci in un caso, mentre erano in casa.