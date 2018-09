Ragazzo ferito al Foro â€‹Annonario: s'allunga l'ombra del pestaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - L’ombra del pestaggio dietro il ferimento del 21enne soccorso sabato notte al Foro Annonario. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto al pronto soccorso dove dalla Tac è emersa un’emorragia cerebrale. Immediata la corsa all’ospedale regionale di Torrette, nel cuore della notte, dove il ragazzo è stato trasferito d’urgenza nel reparto di Neurochirurgia. SOttoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa, è salvo grazie alla professionalità dei sanitari senigalliesi, che subito hanno diagnosticato il problema, e dei colleghi dorici. La prognosi è ancora riservata per il 21enne che non è però in pericolo di vita.