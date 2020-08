Un ragazzino aggredito sul lungomare per lo skate: giocava con un amico davanti ai genitori

SENIGALLIA - Un ragazzino aggredito da alcuni giovani che l’hanno strattonato per un braccio per rubargli lo skateboard. È accaduto sul lungomare Alighieri poco distante dai genitori, seduti sul muretto dove da lontano controllavano il figlio minorenne che stava giocando con un amico. È stata proprio la madre a voler rendere noto l’accaduto anche se le forze dell’ordine non hanno ancora ricevuto denunce al riguardo. Il ragazzino se l’è cavata con un livido al braccio.

Continuano invece i furti delle biciclette anche all’interno delle proprietà private. Non si accontentano più di prenderle in strada. «Ieri sera hanno rubato dentro il giardino di casa due biciclette - ha raccontato la vittima nel gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” -. Una è stata ritrovata nel parcheggio dell’ospedale, grazie ad una segnalazione in questo gruppo, l’altra ancora no. Se qualcuno dovesse vederla mi può contattare? È già stata fatta denuncia ai carabinieri».

In un caso quindi un furto d’uso, per raggiungere l’ospedale, in particolare il parcheggio. Circostanza strana perché se si fosse trattato di qualcuno che si era sentito male non avrebbe scavalcato la recinzione per prendere la bicicletta ma avrebbe chiamato un’ambulanza per raggiungere il pronto soccorso e farsi curare.

