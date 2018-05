Ragazzini vandali fanno danni sul lungomare Alighieri Divelte alcune piante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Fermata dalla polizia la banda di vandali dedita a sradicare piante dagli stabilimenti balneari. Il primo episodio è stato denunciato il 26 aprile scorso ai danni di uno stabilimento balneare del lungomare Alighieri. Ignoti si erano divertiti a buttare giù le fioriere e a sradicare le piante. Era accaduto la notte del 25 Aprile ed è successo di nuovo il Primo maggio ma questa volta il caos del gruppetto ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato la polizia.La volante intervenuta sul posto, sempre sul lungomare Alighieri, ha colto sul fatto quattro ragazzi, tutti 20enni della zona. Sono stati identificati. Erano alticci e, in preda ai fumi dell’alcol, si stavano divertendo in quel modo. Si sono scusati e si sono messi a pulire e sistemare, cercando di rimettere al loro posto anche le piante sradicate. Il gestore dello stabilimento, nel frattempo intervenuto, si è riservato di denunciarli per i danni che comunque non sono ingenti. Già è importante che, messi di fronte alle proprie responsabilità, abbiano capito la gravità del gesto compiuto ai danni di beni altrui e che, per rendere ancora più veritiere le loro scuse, abbiano voluto pulire e sistemare tutto. Una lezione che sembra abbiano compreso. Non è chiaro se siano gli stessi teppisti del 25 Aprile anche se la modalità del danno arrecato in quella circostanza è molto simile. Purtroppo sul lungomare Alighieri, cuore della movida, iniziano le prime notti brave scandite da troppo alcol. Gli operatori si sono già attivati con le telecamere e a giugno entreranno in servizio anche le guardie per gli stabilimenti centrali della movida, così da tenere alla larga ubriachi che spesso si trasformano in vandali senza rendersi conto delle proprie azioni