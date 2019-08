Ragazzini suonano i campanelli: sorpresa con loro c'è anche un'adulta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Diverse lamentele negli ultimi giorni sono arrivate ai vigili per dei ragazzini sorpresi a suonare i campanelli a tutte le ore. Sembra abbiano preso di mira alcune abitazioni nella zona del Portone, dove vivono degli anziani. Più la gente si arrabbia più loro continuano imperterriti. Il figlio di una signora anziana ha pubblicato lunedì sera gli scatti delle telecamere presenti fuori casa della madre. Si vedono alcuni ragazzini e anche una signora adulta. Hanno iniziato alle 22, non proprio a notte fonda, ma gli anziani spesso a quell’ora sono a letto. Hanno poi proseguito, tanto che la donna è rimasta sveglia fino alle 3.«Questi bulletti – scrive il figlio in un post pubblicato su Facebook - accompagnati da una donna adulta, si divertono a suonare i campanelli di notte facendo alzare persone anziane all’improvviso, non solo spaventandole, ma rischiando pure che, perdendo l’equilibrio, cadano. Quello che mi ha fatto rimane male che è stata l’unica ragazzetta a suonare il campanello. Questi sono scherzi che a Carnevale abbiamo fatto quasi tutti ma non certamente di notte. La prossima volta porto i video ai carabinieri».