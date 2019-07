Ragazzina di 14 anni in bicicletta travolta da un motociclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ieri pomeriggio sul lungomare Da Vinci al Ciarnin una 14enne è stata travolta da una moto. La ragazzina stava attraversando in bicicletta, per sua fortuna in prossimità delle strisce pedonali la moto ha rallentato e l’impatto con la bici non è stato troppo violento. La 14enne è finita a terra ed è stata soccorsa da un’ambulanza che l’ha poi portata al pronto soccorso per le cure del caso. Nulla di grave. Qualche escoriazione per il centauro.