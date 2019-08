Ragazzi ubriachi si sentono male: dalla stazione parte un Sos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Ubriachi alla stazione ferroviaria in attesa del treno. Uno spettacolo affatto gradevole quello che si è presentato agli occhi dei numerosi turisti che si affidano al treno in questi giorni per arrivare in città. «Era circa l’1 di notte – racconta una turista – e questi ragazzi si sono sentiti male. Inizialmente mi sono preoccupata, temendo avessero bisogno di aiuto. Poi ho visto che, dopo aver vomitato, si sono ripresi e sembravano stare meglio».La signora, inizialmente dispiaciuta per come erano ridotti questi due ragazzi, è rimasta poi indignata dal loro atteggiamento. «Uno si è sdraiato sulla panchina mentre l’altro si è messo invece a controllare il cellulare e scrivere – prosegue –. Sono stata felice di vedere che si fossero ripresi, un po’ meno di notare però che non si erano minimamente preoccupati di pulire laddove avevano sporcato. Infatti ciò che avevano rimesso è rimasto per terra insieme ai fazzoletti utilizzati per pulirsi dopo. Non trovo giusto che altri poi abbiamo dovuto pulire dove loro avevano sporcato. Un comportamento davvero incivile». La turista come altri testimoni fanno presente che anche altri ragazzi camminavano barcollando e non è stato piacevole attendere il treno.