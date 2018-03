I ragazzi bevono, genitori assenti: in undici non hanno pagato la multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Undici genitori morosi, non pagano le multe dei figli sorpresi con bottiglie di alcolici e la polizia municipale sta preparando le ordinanze di ingiunzione per sollecitarli. Delle 46 multe elevate dai vigili ad altrettanti genitori, 35 hanno versato quanto dovuto, 1 ha presentato ricorso perdendolo e dovrà pagare mentre altri 10 hanno completamente ignorato il verbale. Per questi ultimi, oltre che per il padre che ha perso il ricorso, sono in arrivo le ordinanze di ingiunzione. L’ultimo sollecito del Comune prima di passare alla riscossione coatta, come avvenuto ad esempio nel caso della mensa non pagata.Se per i buoni pasto si è trattato di cifre a diversi zeri, quindi più impegnative, per l’alcol la sanzione è di 50 euro, un importo che non dovrebbe stravolgere il budget familiare. Chi ha difficoltà economiche può chiedere la rateizzazione ma di questi 11 genitori, a parte quello che ha presentato ricorso contestando il verbale, gli altri hanno dimostrato totale indifferenza. «La maggior parte ha provveduto a pagare il verbale – spiega Flavio Brunaccioni, comandante della polizia municipale – ed ha apprezzato l’attenzione al problema. Del resto la sanzione ha come obiettivo quello di entrare in contatto con le famiglie e informarle del fatto che i figli, seppure minorenni, facciano uso di alcolici». Se i più ringraziano c’è anche una percentuale, nemmeno troppo bassa, che al problema non presta la dovuta attenzione anzi fa finta di niente.«Ad oggi sono 11 i genitori che non hanno pagato la multa – ricorda il comandante – tra loro uno aveva presentato ricorso e in questi giorni è stato respinto mentre altri 10 non ha presentato delle formali contestazioni. Non hanno semplicemente provveduto entro i termini di legge. Tutti riceveranno un’ordinanza di ingiunzione a seguito del mancato pagamento». L’attenzione da parte della polizia municipale resterà alta e i controlli verranno anche intensificati con l’arrivo della stagione turistica che fa registrare un aumento di casi per abusi etilici, spesso ai danni di minorenni. In questa battaglia contro l’abuso di alcol le istituzioni hanno bisogno di avere le famiglie al loro fianco ma, come dimostra il loro atteggiamento di fronte alle multe prese dai figli, non sempre accade però. Per i giovani il primo caso di abuso etilico dall’inizio dell’anno si è verificato lunedì pomeriggio. Protagonista una 18enne soccorsa da un’ambulanza in un locale di Cesano. A chiamare il 118 sono stati gli amici perché la giovane studentessa, che stava festeggiando i 100 giorni all’esame, aveva bevuto troppo fino a sentirsi male.