Ragazza di 20 anni trovata con 9 dosi di marijuana pronte per lo spaccio: denunciata

SENIGALLIA – Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di repressione dei reati, i Carabinieri della Compagnia di Senigallia ieri pomeriggio hanno denunciato una donna per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari si sono recati nei pressi della Stazione Ferroviaria di Senigallia, dove periodicamente vengono eseguiti controlli e perquisizioni, finalizzati all’identificazione delle persone sospette e di eventuali spacciatori. Solo nell’ultimo mese, in quella zona, sono state sottoposte a controllo 35 persone.

Ieri i Carabinieri hanno effettuato un nuovo servizio nei pressi della Stazione, dove hanno notato, tra i passanti, una giovane donna. Si sono quindi avvicinati per procedere alla sua identificazione, ma la 20enne, originaria di Senigallia, attualmente senza fissa dimora e senza lavoro, fin da subito ha manifestato un atteggiamento sospetto, cercando di eludere il controllo. I militari hanno quindi provveduto a condurla in caserma, dove è stata sottoposta ad una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire ben 9 dosi di marijuana già confezionate e pronte per lo spaccio, nascoste tra i capi di abbigliamento, oltre ad un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e la donna è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica di Ancona per detenzione di droga ai fini di spaccio.





