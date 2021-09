Ragazza di 20 anni accusa un malore in spiaggia dopo il party di matrimonio

SENIGALLIA - Una giovane turista è stata colta da un malore ieri mentre mangiava al bar dei Bagni Pink sul lungomare Mameli. La ragazza, veneta di circa 20 anni, si è accasciata perdendo i sensi.

Le amiche sono andate nel panico tanto che una di loro è andata a chiamare il bagnino di salvataggio in torretta dicendogli che l’amica era morta. La postazione è stata coperta da un collega e lui è andato a soccorrere la giovane mentre un’ambulanza è partita a sirene spiegate dall’ospedale. La ragazza si è ripresa poco dopo. Stava bene ma è stata portata in ospedale per accertamenti. Si è trattato solo di un mancamento anche se le amiche si sono spaventate. La giovane ha detto che era molto stanca. Si trattava di una comitiva di veneti in città per un matrimonio, che nel frattempo si è svolto, e si erano ritrovati a mangiare nello stabilimento.

