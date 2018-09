Raffica di furti di biciclette e dentro le auto in zona Cesano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il portafoglio rubato ritrovato al termine della vacanza per una turista milanese. A contattarla è stata la polizia locale dove un cittadino ha consegnato il portafoglio vuoto ritrovato per strada. La turista 53enne aveva parcheggiato la macchina sul lungomare Mameli a Cesano. Dalle 16 alle 18 era stata in spiaggia e al suo ritorno aveva notato che qualcuno aveva aperto la macchina, una Kia Sportage. Nessun segno di effrazione ma a suo avviso qualcuno poteva aver decodificato la chiusura centralizzata, come era accaduto nel corso dell’estate ad altre auto. Molti i furti nelle auto in sosta avvenuti a Cesano nel corso di tutta l’estate. Stessa sorte anche per le biciclette