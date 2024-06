Senigallia e il raduno Harley Davidson, lo spettacolo continua. E ora il gran finale VIDEO

SENIGALLIA - Qualche disagio ma neanche troppi. Tanti colori, tanta gente, tante iniziative e il gran finale che deve ancora arrivare. Harley Davidson, kermesse di successo con Senigallia che si conferma località di notevole attrazione: il rombo delle moto, i locali pieni, le sfilate in centro ma anche in periferia, lo sfondo del mare ma anche quello delle colline per una "quattro giorni" di grande vitalità. E adesso si aspetta la domenica con le ultime iniziative ma soprattutto la serata di oggi quando tutta la città si fonderà in maniera totale con i colori e i ritmi delle Harley Davidson.