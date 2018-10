«Quella casa è in affitto?» Pensionata viene derubata Presi 90 euro e bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Con la scusa di cercare casa in affitto derubano una 84enne. E’ accaduto venerdì pomeriggio in via Zampettini, traversa del parco della Pace, ma solo ieri mattina l’anziana raggirata si è accorta che le mancavano 90 euro ed il bancomat.In un primo momento aveva riferito che vicino c’era anche il biglietto con il pin ma per fortuna le ladre non hanno prelevato altri soldi. Ieri mattina la nuora si è sfogata su Facebook, amareggiata per quanto accaduto. Contattata, ha accettato di raccontare i dettagli della truffa, sperando possano essere utili a mettere in guardia altri anziani. «Mia suocera ci ha chiamato alle 6.30 perché si era accorta che le mancavano dal portafoglio i soldi, il bancomat e il foglietto dove aveva scritto il pin – racconta - La sera prima ci aveva detto che erano passate due signore spagnole che le avevano chiesto di poter visitare l’appartamento. Le avevano detto di essere intenzionate ad affittare quello al piano di sotto ma, non essendoci nessuno, non potevano vederlo. In effetti ci vive un signore solo nei mesi estivi ed era vuoto quindi mia suocera ha creduto fosse vero quello che dicevano e, ingenuamente, le ha fatte entrare».Non aveva nutrito sospetti e la sera aveva raccontato al figlio che erano passate due donne a cui aveva fatto visitare l’appartamento. Non erano mai rimaste sole e, dopo aver girato tutte le stanze, se n’erano andate ringraziando. Nulla di strano. Probabilmente però l’ultima entrata deve aver lasciato la porta socchiusa per consentire ad un complice di entrare. La pensionata, che vive sola ed è completamente autonoma, è andata a dormire. Solo ieri mattina ha capito che era stata solo una scusa quella di vedere la casa.Le donne che l’anziana ha descritto come spagnole, per via dei lunghi capelli neri, parlavano italiano. «Abbiamo temuto inizialmente che avessero ritirato anche dei soldi con il bancomat – prosegue la nuora – invece non ci sono riusciti perché mia suocera si è ricordata che la signora, che ogni tanto l’aiuta nelle faccende, le aveva detto di spostarlo e quindi non lo avevano preso. Sono riusciti quindi a prendere i 90 euro in contanti. Solo persone malvagie possono approfittarsi così degli anziani». Ieri l’84enne non ha voluto sporgere denuncia. Ai familiari ha detto che sarebbe stato inutile, non essendo in grado di fornire un identikit dettagliato delle ladre di cui ricorda solo i lunghi capelli neri.