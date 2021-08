Punto da insetto in giardino avvocato in choc anafilattico: interviene l'eliambulanza

SENIGALLIA - Momenti di paura ieri mattina in un’abitazione della Cesanella dove un avvocato è stato punto da un insetto e ha perso i sensi. L’uomo è entrato in casa dal giardino dicendo alla moglie «sto male, portami in ospedale» poi si è seduto sul divano mentre la donna si preparava ma improvvisamente ha perso i sensi.

A quel punto la moglie ha chiamato il 118 che ha inviato l’auto medica, partita dal vicino ospedale, e di supporto è arrivata l’eliambulanza che ha sorvolato la Complanare fino all’uscita di Cesano per poi atterrare nel parcheggio di una carrozzeria, poco distante dall’abitazione dove si trovava il ferito. La donna ha spiegato al personale sanitario la dinamica e che l’avvocato era stato punto da qualche insetto, sembra forse una vespa o un calabrone, in giardino. Su una gamba hanno trovato il segno della puntura. L’uomo era privo di sensi dopo lo shock anafilattico. E’ stato intubato e portato a Torrette in eliambulanza con un codice rosso di massima gravità. Nel tardo pomeriggio è arrivata la bella notizia che era tornato a respirare da solo e che quindi era fuori pericolo.

