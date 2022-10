​Senigallia, primi provvedimenti contro i rincari: si spengono 14km di lungomare

ANCONA- Luci spente, lato mare, su tutti i 14 km di lungomare a Senigallia ; non sarà utilizzata la doppia illuminazione in alcune vie residenziali nelle frazioni di Cesano, Cesanella, Ciarnin e Marzocca mentre verrà spenta metà dei punti luce dei parcheggi pubblici.

Sono le prime disposizioni contro il caro energia che l'amministrazione municipale senigalliese ha intrapreso per ridurre i costi aumentati vertiginosamente negli ultimi mesi. Dal primo novembre e fino ad aprile 2023 almeno 450 dei quasi 10mila punti luce diffusi in tutto il territorio comunale verranno spenti per far fronte alle maggiori spese.