Prova ad uscire dal centro commerciale senza passare alle casse: scatta la denuncia per una donna di 55 anni

SENIGALLIA - Nel tardo pomeriggio intervento dei carabinieri all'Ipercoop “Il Maestrale” dove il personale della sicurezza interna aveva notato una donna, una 55enne residente nell’hinterland di Fano, la quale, dopo aver prelevato alcuni oggetti dagli scaffali, usciva dal supermercato dal passaggio riservato ai visitatori senza acquisti. In tale circostanza, il personale della sicurezza interna gli contestava il mancato pagamento della merce sottratta poco prima. I Carabinieri sono subito arrivati e dopo le verifiche del caso e dopo aver restituito al centro commerciale i prodotti commerciali asportati, consistenti in alcune bevande ed un paio di prodotti per la casa, hanno proceduto a denunciare la donna, in stato di libertà, per il reato di furto alla Procura della Repubblica di Ancona.



